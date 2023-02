ROMY 2023: Andi Knoll, nominiert in der Kategorie Show, Unterhaltung

Sein Gesicht ist nahezu untrennbar mit der ROMY verbunden. Nahezu. Den heuer moderiert Andi Knoll die "Dancing Stars" - was der Jury die Gelegenheit gibt, den so schlagfertigen wie unterhaltsamen Moderator (und Song-Contest-Spezialisten) fĂĽr eine ROMY in der Kategorie Show, Unterhaltung zu nominieren.

Dass er den Song Contest liebt, ist mittlerweile bekannt - und akzeptiert. "Was sich liebt, das neckt sich. Die Menschen wissen, dass ich ihn mag, und haben inzwischen auch nichts mehr dagegen, wenn ich ihn mit ein wenig Ironie kommentiere." Seit 1999 kommentiert er mit viel Witz und hoher Schmerztoleranz den Sänger-Wettstreit.

Seine bisher letzte ROMY-Nominierung, 2017,hat er sich überdies mit der charmanten Präsentation der zweiten Ausgabe des Spin-offs „Die große Chance der Chöre“ verdient. Damals hat er den Preis auch erstmals gewonnen.

Routine und Können hat der Knoll, bestritt er doch auch schon den Musikpreis Amadeus und den Life Ball. Er präsentierte die Archiv-Show "Auf Wieder-Sehen Österreich" und ließ Prominente auf seiner "Comedy Couch" Platz nehmen. Und im Herbst 2011 präsentierte Knoll erstmals die vom ORF wieder entdeckte Show „Die große Chance“.

Seine Karriere startete der Innsbrucker übrigens bei diversen Südtiroler Privatradios. Der Sprung nach Wien gelang Knoll mit einem Praktikum bei "Treffpunkt Ö3". Seitdem hat er als Moderator von Ö3-Sendungen wie "Wecker", "Ö3 Vormittagsshow" und dem „Supersamstag“ und seinen Auftritten bei zahlreichen "Ö3-Beachmanias" und "Mountainmanias" in ganz Österreich sein Fanpublikum.