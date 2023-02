ROMY 2023: Alina Marzi, nominiert in der Kategorie Sport

Seit 2022 verstärkt Alina Marzi das Sportmoderatorenteam von Servus TV, wo sie die MotoGP begleitet und live aus der Boxengasse berichtet. Auch bei der Fußball-WM war sie, gemeinsam mit Anna-Maria Brunnauer und Julia Kienast, im Einsatz. "Ich lebe meinen Traum", sagt sie selbst über ihren Job. Nun ist sie auch für eine ROMY in der Kategorie Sport nominiert.

"Es ist egal, ob ich als Frau nach einem Spiel die Fragen an Spieler oder Trainer richte oder ob das ein Mann tut – ich bin für ServusTV dort und damit sollte es passen“, sagt Marzi damals zum KURIER auf die Frage, wie die Arbeitsbedingungen in Katar sind. Die Burgenländerin, deren Vater Fußball-Profi war, kannte Katar als Sport-Journalistin schon von der MotoGP, die hier im März ihren Saisonstart hatte. „Es ist aber natürlich ein Unterschied zwischen einer Fußball-WM, die über einen Monat geht, und einem MotoGP-Wochenende, bei dem man sich die meiste Zeit ohnehin an der Strecke aufhält. So viel vom Land bekommt man da gar nicht mit.“