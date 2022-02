ROMY 2022: Victoria Swarovski, nominiert in der Kategorie Show, Unterhaltung

Seit 2018 moderiert die Tirolerin Victoria Swarovski an der Seite von Daniel Hartwich die beliebte RTL-Show ‚ÄěLet's Dance‚Äú - am 18. Februar startet(e) die neue Staffel des Erfolgsformates. Auch erste gro√üe Rollen hat die √Ėsterreicherin bereits absolviert, etwa beim "Traumschiff" mit Florian Silbereisen. Die Rolle des Bond-Girls und die Teilnahme beim Song Contest bleiben vorerst ein Traum. Nicht aber die ROMY-Nominierung: Swarovski ist 2022 in der Kategorie Show/Unterhaltung nominiert.

Swarovski geht ihren eigenen beruflichen Weg. Neben der Moderation hat sie eine Dirndl-Kollektion kreiert, und f√ľr den Animationsfilm "Sing 2" stand die Tirolerin als W√∂lfin Porsha vorm Mikro. Mit dem "Traumschiff" ging es f√ľr sie in der Osterfolge 2021 als Tanzlehrerin Mia auf die Malediven, genauer gesagt zum Thaa-Atoll. "Es war tats√§chlich das allererste Mal, dass ich geschauspielert habe", erz√§hlt sie damals in ihren Instagram-Storys.

Bei "Let's Dance" jedoch hat sie die Anfangstage l√§ngst hinter sich gelassen - obwohl sie anfangs "ins kalte Wasser gesprungen ist", wie sie damals dem KURIER sagte. "Moderieren macht mir sehr viel Spa√ü, gerade im Team mit Daniel. Auch wenn ich nie gedacht h√§tte, dass ich das je machen w√ľrde. H√§tte man mir das vor zwei Jahren gesagt, h√§tte ich gesagt: Haha, guter Scherz." Jedoch "wollte ich immer ins Entertainment. Deshalb habe ich schon als Teenager mit der Musik angefangen."