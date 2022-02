ROMY 2022: Valerie Stoll, nominiert in der Kategorie Entdeckung weiblich

Wir befinden uns im Berlin der Nachkriegszeit. Wir befinden uns in der Zeit des Neuanfangs. Eines Aufbaus. Einer Gesellschaft, in denen Frauen in der Überzahl sind. Frauen, die den Krieg überlebt haben und ihre Position in der Gesellschaft neu positionieren und sich neu

darstellen. Und doch sind wir auch im Jetzt und Heute. In den Jahren der 2020er.

Es ist eine spannende Grenze, die den Zuseherinnen geboten wird. Und dazwischen eine junge Frau namens Hedi Kron, gespielt von Valerie Stoll, die uns in ihr Leben Einblick gibt.

Valerie Stoll spielt eine junge Frau, die ihre Sexualität entdeckt, eine Sexualität, die damals nicht „erwünscht“ war. Ist sie das heute? Valerie Stoll spielt Hedi Kron so fein, so verletzlich und so gefühlvoll. Für ihr Alter spielt Valerie Stoll als Schauspielerin sehr stark und selbstsicher sehr intime und sensible Szenen. (Markus Freistätter)