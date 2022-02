ROMY 2022: Susanne Schnabl, nominiert in der Kategorie Information

Susanne Schnabl teilt die innenpolitische Woche in die Tage vor und in jene nach dem "Report". Ohne das Politikmagazin zu sehen, ist eine Navigation durch die Nachrichtenlandschaft erschwert. Seit 2013 moderiert Schnabl die Sendung ├╝beraus kompetent und mit viel Engagement ├╝ber das unmittelbare Geschehen hinaus. Als die Fakenews-Krise ├╝berschwappte, lud sie die Seher zu einer Debatte ├╝ber die Arbeitsweise der Journalisten. Als Innenminister Herbert Kickl einen Sager platzieren wollte, wonach das Recht der Politik zu folgen habe, tat er dies bei der Journalistin im "Report". Und auch die Pandemie begleitete der Report - und Schnabl wurde nun erneut f├╝r die ROMY in der Kategorie Information nominiert.

Schnabl hat sich - auch - dem Thema Debatten verschrieben: Ihr 2018 erschienenes Buch "Wir m├╝ssen reden" ist ein wirkungsvolles Pl├Ądoyer f├╝r mehr Streitkultur: Sachlichkeit statt Drama, forderte Schnabl angesichts immer aufgeheizterer Konflikte, die von Social Media auf die Politik und wieder zur├╝ck schwappten.

Das Live-Politikerinterview ist f├╝r die Moderatorin "die ehrlichste Form des Journalismus. und das beste innenpolitische Service, das man unseren Zusehern bieten kann: Die k├Ânnen sich gleich mehrere Bilder in Echtzeit machen. Wenn man konkrete Antworten bekommt, ist das ein Erkenntnisgewinn. Es kann aber auch sein, wenn jemand partout nicht antworten will, das auch das ein atmosph├Ąrischer Erkenntnisgewinn sein kann."

2000 begann sie im Journalismus, war Redakteurin bei ├ľ3 und ZiB. Wichtige Journalistenpreise sind ihr bereits zugesprochen worden: 2011 wurde sie mit dem ├Âsterreichischen Staatspreis f├╝r Bildungsjournalismus ausgezeichnet. 2016 erhielt sie den Robert-Hochner-Preis. Im Jahr 2017 wurde Schnabl als Teil des Report-Teams mit dem Walther Rode-Preis des Medienhauses Wien ausgezeichnet.

Susanne Schnabl (eigentlich: Susanne Schnabl-Wunderlich) ist mit ├ľ3-Redakteur Thomas Wunderlich verheiratet und Mutter eines Sohnes und einer Tochter.