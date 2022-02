ROMY 2022: Nicholas Ofczarek, nominiert als beliebtester Schauspieler Serie/Reihe

Wenn beide Eltern Opernsänger sind, steht man praktisch schon mit einem Bein auf der Bühne. Doch für Nicholas Ofczarek war bald klar, dass er das Gesangstalent nicht geerbt hatte. Also entschied er sich für die Schauspielkarriere – und von da an ist sein Werdegang hinlänglich bekannt: Der Wiener Schauspieler ist fixes Ensemblemitglied des Burgtheaters, zweifacher Nestroypreisträger und stand bei den Salzburger Festspielen drei Jahre lang als "Jedermann" am Domplatz auf der Bühne. Aktuell ist er, nach längerer Premierenabstinenz, wieder in der Burg in der Rolle des Fleischermeisters Oskar in Ödön von Horváths „Geschichten aus dem Wiener Wald“ zu sehen.

Den Ruf des Berserkers und Grenzgängers, der auf der Bühne oder vor der Kamera Körper, Geist und Seele in seine Rollen hineinwirft, hat er sich mehr als verdient.

Denn auch vor der Kamera weiß der 50-jährige sein Publikum zu bannen. Sein Spiel ist unverkennbar – lässig, brachial, kompromisslos und oft sehr komisch. Er brillierte als zugkräftiger Star in hochwertigen Serien-Produktionen wie "Braunschlag", "Altes Geld" oder "Der Pass". Dort gibt er nun bereits in der zweiten Staffel den desillusionierten, zynischen, von der Welt angeekelten Kommissar Gedeon Winter – und ist dafür als beliebtester Schauspieler für eine ROMY nominiert.

Aber nicht nur in "Der Pass“ beeindruckt er sein Publikum: Auch in der Serie "Die Ibiza-Affäre" hat Ofczarek mit seiner Darstellung des Julian H., dem es mit seinem geheimen Videomitschnitt gelang, den Politiker H. C. Strache zu Fall zu bringen, einen neuen Höhepunkt in dieser Sparte erreicht. Für seine Rolle als Privatdetektiv ist Nicholas Ofczarek ebenfalls als beliebtester Schauspieler für eine ROMY nominiert.