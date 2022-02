ROMY 2022: Matthias Schweighöfer, nominiert als beliebtester Schauspieler Film

Matthias Schweighöfer ist einer der beliebtesten deutschsprachigen Schauspieler – wenn er nicht gerade Regie führt, schreibt, musiziert oder sich um die Geschäfte seines Film- und Streaming-Imperiums Pantaflix kümmert. Zuletzt war der Vielbeschäftigte im neuen Film von Stefan Ruzowitzky, "Hinterland", zu sehen - wofür er erneut für die ROMY nominiert ist. Matthias Schweighöfer wurde 1981 in der früheren DDR in eine Schauspielerfamilie geboren – Eltern, Großvater und Onkeln sind Schauspieler. Schon als Kind stand er auf Theaterbühne, die Schauspiel-Ausbildung aber streift er eher nur. 1997 stand er im TV-Film „Raus aus der Haut“ dann trotzdem erstmals für eine kleine Rolle vor der Kamera.Der Beginn einer Karriere, die man im Grunde an seinen Auszeichnungen abarbeiten könnte: Bereits 2001 erhielt Schweighöfer den Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises für den TV-Film „Verbotenes Verlangen – Ich liebe meinen Schüler“ mit Marion Mitterhammer.

Im gleichen Jahr schaffte er als Nebenakteur in „Herz im Kopf“ an der Seite von Tom Schilling den Sprung auf die große Leinwand. Seine erste Hauptrolle bekommt der Jung-Mime 2002 in „Die Freunde der Freunde“ (mit Jessica Schwarz ). 2003 folgte der endgültige Durchbruch mit der Verfilmung des Bestsellers „Soloalbum“ (m it Nora Tschirner und Leander Haußmann ), die ihm den New-Faces-Award einbrachte. Bereits 2005 durfte sich Schweighöfer seinen ersten Preis in Österreich abholen: Für „Schiller“ gab es den von Rudi John ersonnen Nachwuchs-Preis „ Undine Award “. Den gab es dann 2007 nochmals für „Das wilde Leben“, in dem er Uschi Obermaiers Beziehungspartner Rainer Langhans spielte.