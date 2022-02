ROMY 2022: Markus Lanz, nominiert in der Kategorie Information

Soeben hat der den Deutschen Fernsehpreis gewonnen: Im September wurde Markus Lanz dort für seine Talk-Show in der Journalismus-Kategorie "Beste Information" - gegen die beiden klassischen Politmagazine "Frontal" (ZDF) und "Panorama" (ARD/NDR). Denn Lanz versteht, Information für die Menschen aufzubereiten. Das macht großen Eindruck auch in Österreich - und daher ist Lanz heuer für die ROMY in der Kategorie Information nominiert.

So beschäftigte sich der aus Südtirol stammende Lanz kürzlich mit PCR-Tests - und schaute staunend nach Österreich: "In Wien wird an einem Tag doppelt soviel getestet wie in ganz Deutschland." Aber auch abseits derart klarer Österreich-Themen liefert Lanz verlässlich jene Art von Gesprächsstoff, für die das Fernsehen (einst) bekannt war, also die Themen zum Frühstücks-Gespräch oder beim Kaffee im Büro.

Lanz sagte, in seiner Sendung habe er oft mit Menschen zu tun, die auf jede Frage die richtige Antwort hätten. "Unser Job ist es im Grunde, auf jede Antwort die richtige Frage zu finden."