ROMY 2022: Margarethe Tiesel, nominiert als beliebteste Schauspielerin Serie/Reihe

Sie ist ein Fixstern im Fernsehprogramm: Margarethe Tiesel war zuletzt in "Walking on Sunshine" ebenso zu sehen wie in "Familiensache" - und der ORF-Tanzshow "Dancing Stars". Sie spielte in Stefan Ruzowitzkys "Hinterland" eine ungarische Haushälterin - und wird und kommende Weihnachten im ORF-Episodenfilm „X-Mess“ (AT) zu sehen sein, der jüngst in der Regie von Mirjam Unger, Arash T. Riahi und Arman T. Riahi entstanden ist. Höchste Zeit, die Schauspielerin vor den ROMY-Vorhang zu bitten.

Einem internationalen Publikum wurde die Wienerin im Ulrich-Seidl-Film „,Paradies: Liebe" bekannt - und ihre erste Kinohauptrolle brachte ihr 2013 gleich den Österreichischen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin ein.

Der Weg in den TV-Hauptabend führte bei ihr über das Theater: Nach dem Studium am Mozarteum spielte sie an zahlreichen deutschen Theatern - und in Österreich unter anderem bei den Salzburger Festspielen und an der Josefstadt. Prägend ihre Auftritte am Schauspielhaus Graz.

Seit Mitte der 1980er Jahre ist sie auch im Fernsehen zu sehenm ab 1990 in mehr als 30 Produktionen - im "Trautmann" ebenso wie beim Tatort, bei den "Toten vom Bodensee" ebenso wie in "Vienna Blood". "Der Goldene Handschuh" brachte ihr 2019 eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis. Zuletzt spielte sie auch in Stefanie Sargnagels Film "Sargnagel - Der Film".