ROMY 2022: Manuela Raidl, nominiert in der Kategorie Information

Die Talkmasterin Manuela Raidl hat ihre Leidenschaft fürs Reden zum Beruf gemacht. Bei den Neuwahlen 2008 moderierte sie mit der "PULS4-Wahlarena" die erste Elefantenrunde im Privat-Fernsehen. 2021 sorgte sie mit den Puls4-„Sommergesprächen“ ern eut für viel Aufmerksamkeit - und für eine verdiente erneute ROMY-Nominierung, ihre dritte.

Bei den vertiefenden Politiker-Interviews will Raidl "den üblichen Polit-Sprech unterbrechen", wie sie dem KURIER sagte. Denn "in diesem Jahr war die Innenpolitik derartig intensiv, dass ich das Gefühl habe, thematisch steht man eh überall knietief drin. Die Herausforderung wird eher sein, einen Schritt zurückzumachen und zu überlegen: Was können wir anbieten, um die Leute auch emotional wieder mit der Politik zu verbinden?"

Denn sie findet es "schade, wenn wir als Gesellschaft intensive Zeiten erleben – sei es die Pandemie oder der Ibiza-Untersuchungsausschuss – und dann dieser Erschöpfungszustand und diese allgemeine Enttäuschung von der Politik eintritt. Gerade, wenn es um Fragen von Macht, Machtmissbrauch und Korruption geht, fehlt mir oft die Konstruktivität."

Manuela Raidl wurde in Krems an der Donau geboren, wuchs am Weingut ihrer Eltern auf und hat Politikwissenschaft studiert. Dann zog es sie zu den Medien. So gelangte sie vom St. Pöltner Privatradio PL1 zu Radio Energy (dort moderierte sie fünf Jahre lang die "Morning Show") und schließlich 2004 zu PULS 4, wo sie täglich die Sendung Talk of Town moderierte.