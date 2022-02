ROMY 2022: Julian Looman, nominiert in der Kategorie Entdeckung männlich

Wenn man die Wikipedia-Seite oder auch das Agentur-Profil des niederländisch-

österreichischen Schauspielers Julian Looman liest, wird man schnell merken, dass die

künstlerische Laufbahn schon einen langen und beachtlichen Weg hingelegt hat. Der Weg

scheint aber erst seit dem Jahr 2021 und der Ausstrahlung der „Ibizia Affäre“ auf Sky so

richtig zu leuchten und so richtig Fahrt aufzunehmen. Julian Looman verkörpert in der Serie

den FPÖ Politiker Johann Gudenus so authentisch, mit so viel Details und sehr humorvoll. (Markus Freistätter)