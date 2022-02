ROMY 2022: Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, nominiert in der Kategorie Show, Unterhaltung

Sie stehen hinter den wohl schrägsten und waghalsigsten TV-Challenges, verbinden Unterhaltung aber auch stets mit Haltung: Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf - besser bekannt als Joko und Klaas - machen seit mehr als 10 Jahren das deutsche Fernsehen unsicher.

2009 starteten die beiden ihre gemeinsame TV-Karriere beim Musiksender MTV, wechselten dann zu ZDFneo und präsentierten ab 2013 schließlich ihre eigene Late-Night-Show "Circus HalliGalli" auf ProSieben. Für das "Duell um die Welt" schickten die beiden erst einander, dann Promis rund um den Globus, um die verrücktesten Challenges zu bestehen. Da wirft man schon mal einen Ring in einen aktiven Vulkan, geht mit einem selbstgebauten U-Boot auf Tauchstation oder feiert das eigene Begräbnis. Seit 2019 treten die Entertainer in "Joko & Klaas gegen ProSieben" gegen ihren Sender an und kämpfen um 15 Minuten Sendezeit, die sie frei gestalten können.

Immer wieder machen Winterscheidt und Heufer-Umlauf auf gesellschaftliche und politische Themen aufmerksam und nutzten u. a. die erspielten 15 Minuten dafür. Im Beitrag "Männerwelten" mit Sophie Passmann wurde auf sexuelle Belästigung aufmerksam gemacht, ein anderes Mal gab es einen Einblick ins Flüchtlingslager Moria nach dem Großbrand. Unter dem Titel "Pflege ist #NichtSelbstverständlich" zeigten sie im Vorjahr den Alltag einer Pflegekraft in Echtzeit - dafür gab es von ProSieben statt der 15 Minuten sogar mehrere Stunden.

Winterscheidt und Heufer-Umlauf haben mit der FloridaTV ihre eigene Produktionsfirma gegründet, gehen aber immer wieder auch getrennte Wege: Der 43-jährige Winterscheidt führte zuletzt durch die Quizsendung "Wer stiehlt mir die Show?", der 38-jährige Heufer-Umlauf ist mit "Late Night Berlin" wieder zur Late Night zurückgekehrt.

Das erfolgreiche Duo ist bereits mehrfach preisgekrönt - nun könnte auch eine ROMY in der Kategorie Show/Unterhaltung dazukommen.