ROMY 2022: Franz Rogowski, nominiert als beliebtester Schauspieler Film

Wer Franz Rogowski einmal im Kino gesehen hat, wird schnell zum Fan. Seine Schönheit ist ungewöhnlich, seine leicht lispelnde Sprache gewöhnungsbedürftig. Man sieht und hört gleich zweimal hin. Rogowski liefert sich und seinen vom Tanz geschulten Körper an seine jeweilige Rolle aus und erzielt damit eine verblüffende Unmittelbarkeit.

In dem ergreifenden Drama "Große Freiheit“ von Sebastian Meise spielt der 36-jährige Schauspieler einen schwulen Deutschen namens Hans Hoffmann, der nach Kriegsende 1945 vom KZ direkt ins Gefängnis wandert. Der berüchtigte §175 bestrafte homosexuelle Aktivitäten mit bis zu zehn Jahren Zuchthaus und wurde erst 1969 abgeschafft. Im Gefängnis trifft er auf einen verurteilten Mörder, kongenial gespielt von Georg Friedrich, der ebenfalls als beliebtester Schauspieler für eine ROMY nominiert ist.

Ursrpünglich machte Franz Rogowski eine Tanzausbildung, wollte dann Maler werden und schließlich Straßenmusiker. Als das alles nicht klappte, entschied er sich für den Beruf des Fahrrad-Kuriers. Trotzdem ging er zum Casting eines Tanzstücks und wurde ausgewählt. Von seiner Arbeit in der freien Tanzszene bis zur Schauspielerei war es nicht mehr weit.

Jakob Lass entdeckte ihn für sein Regiedebüt "Frontalwatte“ und dann gleich noch einmal für seinen witzigen Film "Love Steaks“. Danach spielte er in Sebastian Schippers Berlinale-Beitrag "Victoria“. Michael Haneke castete Rogowski in seinen Film "Happy End“, wo er den problembelasteten Sohn von Isabelle Huppert verkörperte. Weitere Erfolge feierte er in den Filmen "Transit“ und "Undine" von Christian Petzold. Auf der Berlinale 2018 wurde Franz Rowoski als "Shooting Star“ geehrt und bekam für seine Rolle als Gabelstaplerfahrer in dem Drama "In den Gängen“ von Thomas Stuber den Deutschen Filmpreis als Bester Schauspieler. Zuletzt übernahm er in dem österreichischen Exorzismusdrama "Luzifer" von Peter Brunner die Hauptrolle eines streng katholischen Mannes.

Aber auch international konnte er reüssieren. In dem italienischen Zweite-Weltkriegs-Fantasyfilm "Freaks Out“ von Gabriele Mainetti spielt Rogowski eindrucksvoll einen deutschen Nazi – namens Franz.

In dem schönen Drama „In den Gängen“ arbeitet er die Nachtschichten in einem Großmarkt und verliebt sich. Derzeit im Kino.