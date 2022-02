ROMY 2022: Damian Hardung, nominiert in der Kategorie Entdeckung männlich

Wie viele Stunden hat dein Tag? Das wurde Damian Hardung einmal in einem Interview gefragt, da der junge Schauspieler schon jetzt mehr in seinen Tag und in seinen Terminkalender packt, als so manch etablierter Kollege.

Der junge Kölner spielt aktuell in einer Netflix-Serie, dreht dazu bereits einen neuen Film für Netflix und studiert einfach mal so nebenbei auch Medizin. Für sein Alter hat Damian Hardung

sehr viel Dreherfahrung und war bereits in unzähligen Produktionen zu sehen.

Er schafft spielerisch die Balance zwischen leichter Unterhaltung und harter Kost, die er dem Publikum erschreckend authentisch nahebringt. (Markus Freistätter)