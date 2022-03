ROMY 2022: Annika Wonner, nominiert in der Kategorie Entdeckung weiblich

Die junge Kollegin Annika Wonner hat in den vergangenen zwei Jahren eine sehr intensive künstlerische Zeit hinter sich. Die gab ihr Debüt als Schauspielerin in zwei Produktionen, die es absolut in sich hatten. Im Fernsehfilm „Flammenmädchen“ trägt sie in der Titelrolle, der jungen Sophie Fenks, durch den Film. Und in der Fernsehreihe „Die Macht der Kränkung“ gab sie tiefe Einblicke in das Thema der seelischen Verletzungen.