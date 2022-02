ROMY 2022: Alina Zellhofer, nominiert in der Kategorie Sport

Seit 2012 zählt Alina Zellhofer zum Team der ORF-Sportredaktion in Wien und ist dort vorwiegend in den Bereichen Fußball, Ski alpin, Snowboard und im aktuellen Kurzsport tätig. Die gebürtige Linzerin ist immer dort unterwegs, wo es sportlich gerade zur Sache geht. Ihre besonnene Art und ihre Kompetenz brachten ihr bereits den Titel Sport-Journalistin des Jahres ein. 2019 wurde der sympathischen 34-Jährigen in der Männer-Domäne Sport eine ROMY zugesprochen. Heuer könnte eine zweite ROMY folgen: Alina Zellhofer ist erneut in der Kategorie "Sport" nominiert.

Werdegang

Der Wunsch als Journalistin zu arbeiten reifte schon in jungen Jahren. Bereits während der Schulzeit sammelte Zellhofer bei Radio Oberösterreich und lokalen TV-Sendern erste Erfahrungen in der Medienwelt. Nach der Matura vertiefte sie diese und studierte in Wien „Journalismus und Medienmanagement“. Im Rahmen von Praktika beim Österreichischen Fußballbund und in der ORF TV-Sportredaktion begann Zellhofer schließlich ihre beruflichen Ambitionen mit ihrer großen Leidenschaft - dem Sport - zu verbinden. Es folgten mehrmonatige Auslandsaufenthalte an der Universität in Vancouver, Kanada und beim ZDF in Berlin. Nach Abschluss des Studiums arbeitete Zellhofer von 2010 bis 2012 im aktuellen Dienst im ORF Landesstudio Linz (vor allem für Radio Oberösterreich), ehe es mit dem „Transfer“ in die Sportredaktion nach Wien klappte.