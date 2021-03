ROMY 2021: Miriam Stein

Hauptrolle: Klimaschutz

Miriam Stein engagiert sich für den Klimaschutz, für eine Agrarwende und ein anderes Ernährungsverhalten. Das macht sie auch am Set. Dafür hat sie die Initiative gerunfen: "changemakers.film“ ins Leben gerufen, für die die Schauspielerinnen und Schauspieler einen Beitrag für klimaneutrale Film- und Fernsehproduktionen leisten können.

Die 1988 in Wien geborene Schauspielerin ist die Tochter der österreichischen Psychologin Marie-Louise Stein und des Schweizer Moderators Max Moor, lebt selbst vegan, ist mit ihrem Mann (Volker Bruch, u.a. "Babylon Berlin") und gemeinsamen Kind vor zwei, drei Jahren von der Stadt aufs Land gezogen, von Berlin ins Brandenburgische. Ein lang gehegter Wunsch. Der letzte Anstoß kam durch die Dreharbeiten für den Fernseh-Dreiteiler „Unterleuten“. Darin spielt sie Linda Franzen, eine Jungunternehmerin, die sich in einem Dorf in Brandenburg ihren Traum von einem Reiterhof erfüllen will und in der Auseinandersetzung mit den Dorfbewohnern kein Glück findet. Für ihre Rolle in der Verfilmung des Bestsellers von Juli Zeh ist Miriam Stein übrigens für eine ROMY in der Kategorie "Beste Schauspielerin“ nominiert.