ROMY 2021: Laurence Rupp

Dass er sich nach der Matura („Ich musste Hannibal übersetzen“) noch einmal so intensiv mit Latein beschäftigen würde, hatte Laurence Rupp nicht gedacht. Der gebürtige Wiener spielt eine der Hauptrollen in der Netflix-Serie „Barbaren“. Die wurden teils auf Latein gedreht. Vielleicht weniger Sprachhürden gibt es bei den "Vorstadtweibern", bei denen Rupp den Leo gibt. Heuer ist Rupp als beliebtester Schauspieler Serie/Reihe für eine ROMY nominiert.

Laurence Rupp (Jahrgang 1987) studierte am Max Reinhardt Seminar und war Ensemblemitglied am Burgtheater, wo er u.a. in "Der Alpenkönig und der Menschenfeind" oder Handkes "Wunschloses Unglück" zu sehen war. Auch bei den Salzburger Festspielen trat Rupp auf. Vor der Kamera stand er u. a. für „In 3 Tagen bist du tot“, das ihn einem breiteren Publikum bekannt machte, "Bergdoktor", „Die Geträumten“ oder „Cops“.