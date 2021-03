ROMY 2021: Jonas Holdenrieder

Der Begriff „Durchstarter“ findet bei Jonas Holdenrieder ein neues zu Hause und beschreibt seinen aktuellen Werdegang sehr gut. Er durfte bereits sehr früh an der Seite großer Kolleginnen wie unter anderem Marianne Sägebrecht drehen und viel von ihnen lernen. Der deutsche „Shootingstar“ überzeugt mit einem charakterstarken Auftreten und Darbietungen in vielen Filmen. In diesem Jahr wurde er für seine starke Darstellung im Film „Trübe Wolken“ beim Max-Ophüls-Preis in der Kategorie „bester Schauspielnachwuchs“ ausgezeichnet.

(Von Markus Freistätter)