ROMY 2021: Clemens Maria Schreiner

Besonders Social-Media-Plattformen überschwemmen ihre Nutzerinnen und Nutzer mit einer Unmenge an Informationen. Manche sind wahr, andere wiederum geschickte Fälschungen. Der Begriff „Fake News“ ist mittlerweile ein Alltagsbegriff und sogar eine politische Kategorie geworden. Im ORF-1-Format „Fakt oder Fake“ wird ein prominent besetztes Rateteam mit Memes, Hoaxes, Videos und Schlagzeilen konfrontiert und soll mit viel Humor herausfinden, was Tatsachen sind und was Täuschungen. Moderator Clemens Maria Schreiner ist für eine ROMY in der Kategorie Show und Unterhaltung nominiert.

Die Quoten der Show sind ein Erfolg - nicht zuletzt auch bei der jungen Zielgruppe, die hier auf unterhaltsame Weise mit Information versorgt wird. Denn viral oder medial kursierende Themen aus Österreich und der ganzen Welt werden von Expertinnen und Experten des jeweiligen Fachgebiets durchbesprochen - sie bestätigen oder widerlegen mit ihrer Expertise die Einschätzung der drei Prominenten.