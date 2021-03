ROMY 2021: Arabella Kiesbauer

„Gänsehaut. Aber es fühlt sich gut an. Es fühlt sich an wie nach Hause kommen“ - mit diesen Worten begann Arabella Kiesbauer die fünfte Staffel von „Starmania“. Die Moderatorin kehrt damit zu einem ihrer großen Erfolge zurück: Schon die erste Staffel der ORF-Castingshow moderierte Kiesbauer vor bald zwei Jahrzehnten (und sie bekam dafür eine ROMY). Bei "Bauer sucht Frau" wiederum verhilft sie einsamen Landwirten zu ihrem Liebesglück. Die Moderatorin ist heuer in der Kategorie Show und Unterhaltung für eine ROMY nominiert.

Arabella Kiesbauer, in Wien geborene Tochter einer deutschen Schauspielerin und eines Maschinenbauingenieurs aus Ghana, hat viele Gesichter: In den späten 80er-Jahren präsentierte sie gemeinsam mit Christian Clerici das ORF-Jugendmagazin „X-Large“, in den 90ern wurde sie mit „Arabella“ zur Ikone des Talkshow-Booms im deutschen Privatfernsehen. Ab 2002 stand sie wieder für den ORF auf der Studiobühne und verhalf hoffnungsvollen „Starmania“-Kandidaten zu einem (Kurz-)Auftritt im Rampenlicht. Nach vielen arbeitsintensiven Jahren trat Kiesbauer kürzer und konzentrierte sich aufs Wesentliche: die Familie. Und einzelne Aufträge, die ihr Spaß machten, die Moderation des Opernballs oder des „Kiddy Contest“ zum Beispiel.

Quotenerfolg

Seit 2014 zeigt Arabella Kiesbauer wieder eine neue Facette ihrer Persönlichkeit – sie moderiert die erfolgreiche ATV-Sendung „Bauer sucht Frau“. Im Mai 2015 präsentierte sie an der Seite von Mirjam Weichselbraun und Alice Tumler einem Millionenpublikum den Song Contest aus der Stadthalle. Und nun wieder allwöchentlich "Starmania" beim ORF - den höchst erfolgreichen Auftakt sahen durchschnittlich 800.000 Seher.