ROMY 2021: "Willkommen Österreich" im Lockdown

Die Nachbarn des Russkaja-Schlagzeugers werden sich gefreut haben! In ihren jeweiligen Wohnzimmern spielten die Musiker zum Auftakt einer sehr speziellen "Willkommen Österreich"-Ausgabe, und unter der Bass Drum fiel wohl der Staub von der Decke. Denn die Satire-Show produzierte auch in der Pandemie weiter - zuerst aus den Wohnzimmer von Ster- und Grissemann, dann live mit virtuell zugeschalteten Gästen, in einem kleinen Übergangsstudio, ohne Live-Publikum und entsprechender Stimmung, ohne Unterbrechung. Eine Late-Night-Show unter diesen Bedingungen erfolgreich weiterzuführen, verdient eine ROMY-Nominierung in der Lockdown-Kategorie. Nominiert ist das gesamte Team von „Willkommen Österreich“.