Romain Brau und die französische Masche

Ich möchte einen dramatischen Auftritt haben! Dafür brauche ich drei Kleider! Ich liebe es mich umzuziehen!", sagte Barbara Schöneberger zu Neo-Liska-Designer Romain Brau, der die Moderatorin für die große KURIER-ROMY-Gala einkleiden wird. Schnell wurden sich die beiden extrovertierten Persönlichkeiten einig: Schöneberger wird am 26. April in zwei glamouröse Roben und einem Federn-Mantel des aus Paris stammenden Designers in Erscheinung treten.

Mehr wollte der Kreativ-Chef des Wiener Traditionshauses nicht verraten: "Lasst euch überraschen!" Auch die 15 ROMY-Hostessen werden bei der 25-Jahr-Feier des großen österreichischen Film- und TV-Preises nicht zu übersehen sein: "Ich wollte die Eleganz dieser Veranstaltung unterstreichen.

Die Kleider spiegeln, wie chic sich die Damen in Wien kleiden." Auch bei der Auswahl der Schuhe ( Salamander), dem Make-up (M.A.C.) und der Frisur (Ultimativ Group) der Damen hatte das Ex-Model ein Wörtchen mitzureden: "Es muss alles stimmig sein!" Seit Dezember 2013 arbeitet der 30-Jährige, der an der renommierten "Academy of Antwerpen" Mode studiert hat, zehn Tage im Monat in Wien: "Ich liebe Pelz! Als mich Liska mich gefragt hat, ob ich den Job von Thomas Kirchgrabner übernehmen will, habe ich nicht lange gezögert."

Innerhalb von drei Monaten hat der Sohn einer Eiskunstläuferin drei Kollektionen fertiggestellt: "Ich bin es gewohnt schnell und effizient zu arbeiten!"