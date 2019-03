Proschat Madani: Die Dame mit dem falschen Pass

Plan B war das Berufsleben vor einer Kamera. Nach kleinen Auftritten in Filmen wie „ Indien“ oder „Single Bells“ (die Dame am Check-in-Schalter) waren es dann Engagements bei deutschen TV-Serien (wie „Stadt, Land, Mord!“), die Proschat Madani den Weg zum Durchbruch ebneten: die Rolle der Psychologin Tanja Haffner in der Erfolgsserie „Der letzte Bulle“ (2010; SAT.1).

Seitdem ist Madani serienweise im TV präsent, von „Cop Stories“ über „Vorstadtweiber“ bis „Walking on Sunshine“ – und immer wieder auch in Rollen auf der großen Leinwand, etwa in „Salami Aleikum“, „Bad Fucking“ oder „Die Mamba“.„Im Gegensatz zum Theater geht es vor einer Kamera um einen Moment der Konzentration, und dann ist es weg, abgedreht. Dieses fokussierte Arbeiten, das liegt mir mehr. “

Proschat Madani ist mit dem Regisseur Harald Sicheritz („Hinterholz 8“, „Poppitz“) liiert und lebt in Berlin und Wien.

Proschat Madani im Fernsehen:

Vorstadtweiber: Derzeit wiederholt ORFeins die Erfolgsserie ab Staffel 1, immer montags um 20.15 Uhr. Proschat Madanin spielt die Rechtsanwältin Tina Mossaheb (Ehefrau von Felix und Callboy-Kundin).

Matula – Tod auf Mallorca: Am 19. April zeigen ORF und ZDF einen neuen Fall in Spielfilmlänge, mit Proschat Madani in einer Hauptrolle.

Text: Dietmar Pribil