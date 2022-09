Bestes Drehbuch TV/Stream: Magnus Vattrodt, Paul Mommertz - DIE WANNSEEKONFERENZ

Der Film entstand anlässlich des 80. Jahrestags der historischen Wannseekonferenz, die von den NationalsozialistInnen am 20. Januar 1942 in einer Villa am Großen Wannsee in Berlin abgehalten wurde. „Man muss das weitererzählen“, betonten Friederich Oetker von Constantin Film und Magnus Vattrodt, der gemeinsam mit Paul Mommertz für das Buch verantwortlich ist – da es bald keine ZeitzeugInnen dieser schrecklichen Ereignisse mehr gibt. Die Zukunft sei ein „Angstraum“ geworden. Mit Filmen könne man in Richtung Demokratie und Aufbruch führen – „seid nicht pessimistisch, kämpft“.