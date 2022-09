Beste Kamera TV/Stream: Thomas W. Kiennast - IM NETZ DER CAMORRA

Thomas W. Kiennast erhielt für Im Netz der Camorra (Servus TV) in der Fernseh-Kategorie eine ROMY für die „Beste Kamera“. „Ich bin überwältigt“, sagte Kiennast bei der Verleihung. „Man sollte sich öfter vor Augen halten, dass wir so großartige FilmemacherInnen in diesem Land haben“, zeigte er sich stolz.