Beliebtester Moderator Show und Unterhaltung 2022: Hans Knauß

Der steirische Ex-Skifahrer ist dermaßen beliebt, dass der ORF Steiermark sich dazu entschloss, ihn für die Nachfolgesendung für "Klingendes Österreich" als Präsentator einzusetzen. In "Österreich vom Feinsten" führt Knauß seit Herbst 2021 durch verschiedene Regionen Österreichs, umrahmt von Musikdarbietungen und Kulinarik. „Was mich tatsächlich irgendwo mit Sepp Forcher verbindet, ist das Leben in der Natur“, meint Knauß im KURIER-Interview. „Ich war drei Jahre lang im Sommer Hiatabua auf einer Alm ohne Strom, er war Hüttenwirt. Da kriegst auch das Brauchtum und das Leben rundherum recht gut mit.“ Nun kann er erstmals die ROMY mit in die Natur (oder nach Hause) mitnehmen.