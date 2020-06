Auf Spurensuche im Hotel Bristol

Porzellan

Das schönste Potpourri an historischen Möbelstücken lässt sich in der größten Präsidentensuite des Landes finden. In dem 360 Quadratmeter großen Appartement sind einige wertvolle Stücke untergebracht – angefangen vom eleganten Biedermeier-Sekretär bis hin zu erlesenem Augarten. Über den Stiegenaufgang gelangt man in sämtliche Etagen des Hauses. Die Treppe, ein Stück aus dem "Fin de Siècle" (Jahrhundertwende) und Art déco, besticht zwischen dem Erdgeschoß und Mezzanin mit außergewöhnlichen Einschlägen im Messinggeländer. Diese stammen von einem Gewehrkolben eines Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg . Ab dem fünften Stock wurde der Aufgang zur frei schwebenden Treppe, um die Jugendstil-Spiegel zu erhalten (Bau 1986).