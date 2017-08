Zum schönsten Dorf in Neuschottland

"Darf ich Sie malen?", sagt Künstler Volker Troche an Bord der MS Europa 2 und schaut an mir vorbei. Die Berliner Verlegerin Friede Springer macht das Rennen um das Gratis-Mini-Gemälde.

Foto: KURIER/Ingrid Bahrer-Fellner Beim deutschen Wortkünstler Rupprecht Matthies, der mit anderen einschlägigen Experten, z. B. Axel Rüger, Direktor des Van Gogh Museums Amsterdam, das neue Europa-2-Reiseformat art2sea mit Talkrunden und Vorträgen an Bord sowie privaten Museumsführungen an Land aus der Taufe hebt, habe ich mehr Glück: Das Wort Lobster gefällt ihm, es passt perfekt zu unserer East-Side-Story-Cruise von Montreal nach New York.

Lobster überall

Foto: KURIER/Ingrid Bahrer-Fellner Matthies überträgt den Schriftzug auf rotes Acrylglas, schneidet ihn aus und lässt ihn als Mobile von der Decke der Galerie auf Deck 9 hängen, in Seilschaft mit anderen Worten. Lobster darf ich mit nach Hause nehmen. Es ist das Wort, das mich auf dieser Cruise zu den drei kanadischen Atlantikprovinzen und der Küste Neuenglands verfolgt. Hummer auf Comics, Servietten, T-Shirts, Tischdecken, vor Shops und Piers. Chips mit Krustentiergeschmack. Ein McLobster ist in St. John/New Brunswick bei bekannter Filiale um wohlfeile 9 Euro zu haben. Für den kleinen Hummer sollte zwischendurch immer Zeit sein!

Das schönste Dorf Neuschottlands

Feinster Hummer auf billigen Tellern wird hingegen im Restaurant Sou’Wester im Fischerdorf Peggy’s Cove serviert. Da geht’s zu wie im Schweizerhaus im Wiener Prater. Aber: Statt Stelzen werden Hummer angeschleppt. 400 Stück um je 40 Euro pro Tag in der Hochsaison. Mit Soßen und Brechzangen. Die Gäste binden sich Plastikschürzen um – los geht die Knackerei. Danach ein Spaziergang zum Leuchtturm und durch das megafotogene Dorf. Ein Dudelsackpfeifer spielt auf. Rein in den Bus, der uns an diesem sonnigen Tag durch liebliche Landschaft zum Hafen der Multikulti-City Halifax bringt.

Foto: KURIER/Ingrid Bahrer-Fellner Da haben wir längst die aufregende Passage bei Windstärke 7 durch den Sankt-Lorenz-Golf zur Prince-Edward-Insel vergessen. Und die fulminante Diven-Lieder-Show von Entertainer Sven Ratzke noch vor uns.

Foto: KURIER/Ingrid Bahrer-Fellner Wir erreichen Charlottetown auf Prince-Edward-Island. Das Province House gilt als die Wiege Kanadas (gegründet am 1. Juli 1867). Das Gebiet war ursprünglich von den Mi’kmaq (indianisches Volk, in Kanada First Nations genannt) besiedelt. Die ersten europäischen Siedler waren französische Soldaten aus Louisbourg. Während die Stadt mit historischer Architektur punktet, ist die Bauern-Insel Kartoffel-Lieferant (1,3 Mio. Tonnen/Jahr) für McDonald’s und auch Hummerland. In 41 Regionen darf die Spezialität reglementiert gefangen werden, wenn das Gewicht stimmt.

Stachelschweininseln

Foto: KURIER/Ingrid Bahrer-Fellner Auch in der belebten Hafenstadt Bar Harbor im dünn besiedelten Neuenglandstaat Maine wird Hummer in allen Facetten präsentiert. Die Bojen der Fangkäfige ragen rund um die bewaldeten "Stachelschweininseln" aus dem Meer. Vom einstigen Glanz der Rockefeller- und Astorvillen ist nichts zu bemerken – sie wurden bei einem Brand zerstört.

Foto: KURIER/Ingrid Bahrer-Fellner Unser Ausflug in den angrenzenden Acadia-Nationalpark hat einen Wermutstropfen: Der Kalender zeigt 25. September, vom bunten Indian Summer in Neuengland ist nichts zu sehen. Wir sind zu früh dran. Einheimische wissen: das Schauspiel der Natur startet von Vermont ausgehend Anfang Oktober.

Wir erreichen Massachusetts, dessen historisches Herz im eleganten Boston schlägt. Stadt der Wissenschaften und Studenten. Harvard, MIT, Boston College. Top Museen. Cape Cod und Martha’s Vineyard – Lieblingsurlaubsziele der US-Präsidenten-Familien Kennedy und Obama. Provincetown, im Sommer schräge Urlaubshochburg für Schwule und Lesben.

6 Uhr früh. Nach zwölf Tagen taucht vor uns die Skyline New Yorks auf. Hartgesottene trotzen dem miesen Wetter am Bug. Aus den Lautsprechern tönt "New York, New York" und "On Broadway". – Ja, wir kommen!

