Traumurlaub mit den besten Freunden

Ab in die Sonne mit der ganzen Clique: Einen Urlaub gemeinsam mit guten Freunden zu verbringen, verbindet und schafft Erinnerungen, die ein Leben lang halten. Genügend Platz für die ganze Clique bieten Ferienhäuser. Fernab von überfüllten Hotels können Urlauber am eigenen Pool Sonne tanken und entspannte Sommertage in bester Gesellschaft genießen. fincallorca, der führende Vermittler von Fincas auf Mallorca, hat sich nach den schönsten Ferienhäusern für einen Sommerurlaub mit Freunden am Meer umgesehen.