Wüstenzauber im Oman: Die Magie der Dünen

Wer Omans Hinterland bereisen will, der muss sich auf lange Fahrzeiten gefasst machen und unterwegs auch mit eher einfachen Unterkünften Vorlieb nehmen. Ganz anders in Muscat: Dort gibt es moderne und luxuriöse Hotels international führender Ketten, die um die Gunst und die Geldbörsen betuchter europäischer Gäste buhlen.

So etwa das "The Chedi" an der Küste von Muscat, eine Fünf-Sterne-Bleibe (ab 107 Euro pro Person und Nacht im Doppelzimmer) der GHM-Gruppe. Die großzügige Anlage bietet neben schönen Zimmern in den Hauptgebäuden auch zahlreiche Club-Suiten, die mit etwa 65 Quadratmetern, Wohnzimmer und Luxus-Bad sehr viel Komfort bieten. Einziger Wermutstropfen: Das Hotelgelände ist so großflächig, dass man einige Spaziergänge in Kauf nehmen muss, wenn man etwa zum Dinner oder zum Pool (der längste des Mittleren Ostens) gelangen will.

Nicht in die Breite, sondern in die Höhe geht der "Al Bustan Palace" (ab 121 Euro pro Person und Nacht im Doppelzimmer), der von der Ritz-Carlton-Gruppe betrieben wird. Seine gewaltige, 38 Meter hohe Empfangshalle wirkt eher wie eine Kathedrale als eine Hotel-Lobby – ein Eindruck, den der überall gegenwärtige Weihrauchgeruch nur verstärkt. Die Anlage selbst schmiegt sich in eine Meeresbucht und bietet neben einem Pool auch einen schönen Sandstrand.

Eine weitere Option ist das "Shangri-La`s Barr Al Jissah Resort and Spa" (ab 142 Euro pro Person und Nacht im Doppelzimmer im Hotel Al Waha). Die Anlage will mit drei verschiedenen Hotels sowohl Geschäftsreisende als auch Familien anlocken und kann mit einem sehr guten Fisch-Restaurant, klarerweise mit schönem Blick auf das Meer, aufwarten. Am zugehörigen Strand kann man bei Nacht Schildkröten beim Schlüpfen und bei ihren ersten Schwimmversuchen beobachten.