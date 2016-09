Es kann was, das Geinberg5. Butler-Service ab dem Bahnsteig in Wels. Check-in auf der Couch in der Lobby des Luxusareals mit einem Glas prickelndem Bouvet Crémant de Loire Rosé in der Hand. Transfer im geräuschlosen Elektro-Mercedes zur Villa.

Foto: foto-schatzl.at/andreas schatzl Meine 114 große Luxusbleibe trumpft mit Finnischer Sauna, Dampfdusche und Sitzbank, frei stehender Badewanne, Chaiselongue mit Stehlampe, Kuschelecke mit vielen Polstern und weichen Decken, Essplatz und Schlafzimmer-Oase auf. Auf der Terrasse warten ein mit Thermal-Wasser (36 Grad) gefüllter Whirlpool, Liegestühle, privater Badesteg und privater Zugang zum Naturbadeteich auf mich.

Foto: /Matthias Witzany Beheizbare Handtuchhalter, minutiös beschriftete Schalter, auch für die Bedienung der Außenjalousien, sind das Tüpfchen auf dem i dieses außergewöhnlichen Relaxambientes im oberösterreichischen Innviertel an der Grenze zu Bayern.

Butlerservice

Foto: KURIER/Ingrid Bahrer-Fellner Nicht zu vergessen natürlich Manfred, Franz, Willi, Walter und Alois. "Wir haben unsere fünf Butler selbst ausgebildet", sagt Manfred Kalcher, Geschäftsführer des Spa Resorts Therme Geinberg stolz. "Alle sind um die 50 Jahre alt, haben einen Berufsumstieg hinter sich." Stets zu Diensten heizen sie den offenen Kamin im Wohnzimmer ein, chauffieren Gäste in der Anlage zum Hamam oder ins Restaurant, servieren das Dinner in der Suite und sind wie der Zimmerservice auf Knopfdruck über das villeneigene iPad zu rufen.

Wen wundert’s also, dass das Geinberg5 stets "Hurra" schreit, wenn ein Platz auf dem Stockerl vergeben wird. Zuletzt vergangenen Sonntag im luxuriösen Familienresort Forte Village im Süden Sardiniens, wo Manfred Kalcher nicht ganz zufällig bei der Vergabe der World Travel Awards eingeladen war.

Gütesiegel

Foto: Getty Images for Geinberg Privat/Isa Foltin Das Villen-Konzept mit Spa-Privatsphäre, hochklassiger Service mit Butlern und herausragender Kochkunst im Zwei-Hauben-Restaurant Aquarium brachten dem G5 nun zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung "Bestes Hotel in der Kategorie Europe’s Leading Lifestyle Resort". Das weltweite Gütesiegel für Qualität und Luxus wird von mehr als 650.000 Experten und ausgewählten Gästen vergeben und hat einen hohen Stellenwert in der Branche.

Zwei-Hauben-Küche

Foto: KURIER/Ingrid Bahrer-Fellner Die Auszeichnung steht auch für Zwei-Hauben-Koch Peter Reithmayr und sein Küchenteam, die im angeschlossenen Restaurant Aquarium faszinierend kreativ aufkochen. Schlichte Menü-Beschreibungen bringen geschmacklich wie optisch große Überraschungen auf die Teller. Das à-la-carte-Frühstück zählt sowieso zu den besten weit und breit. Villengäste können es bis 18 Uhr genießen.

Hideaway

Kurzurlauber steuern das Hideaway an, weil sie Besonderes zu feiern haben – runden Geburtstag, Hochzeitstag, Verlobung. "Dutzende Herren sind am Villen-Badesteg auf die Knie gefallen, um ihrer Liebsten einen Heiratsantrag zu machen", so Resident Manager Radu Mot.

Die 21 Villen sind um zwei Naturbadeteiche gereiht, bieten sehr viel Privatatmosphäre. Um den ruhesuchenden Gästen laute Froschkonzerte zu ersparen, hat man in die Tasche gegriffen und Störe (pro Stück 450 €) gekauft, die auf dem Gewässergrund leben und das Quakproblem ganz natürlich auf ihre Art und Weise erledigen, sagt Geschäftsführer Kalcher. Er hat für jedes Problem eine Lösung.

Info

Anreise Auto: z. B. von Wien (ca. 260 km) auf A1 bis Linz, weiter A8 Richtung Passau. Bahn: ÖBB bis Geinberg, Westbahn bis Wels.

Anlage Geinberg5 Private Spa Villas Um zwei Naturbadeteiche reihen sich die 21 privaten Spa Villen (114–300 für 2 bis 6 Personen). Jede bietet edle Ausstattung , privates Spa, Massage-, Room- und Butler-Service. Preis ab 280 €/P. (ab 2 N) bei Doppelbelegung pro Nacht inklusive Frühstück. Tel. 07723/8501-5555,

www.geinberg5.com

Private Spa Im Villenbereich gibt’s auch einen Bau mit Indoor- und Outdoor-Schwimmbereich (Thermalwasser) sowie Ruhe- und Liegebereiche. Angeschlossen ist eine Oriental World mit Hamam. Benützung für Villengäste kostenlos.

Specials Honeymoonpaket 3 Ü/F, 1 Candle- light Dinner/ Villa oder Restaurant, 1 Hamam-Ritual, 1 Flasche Crémant Rosé, Schokofrüchte: ab 1000 € pro Person in 114-m2-Villa