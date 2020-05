Winteropening in Kitzbühel

Am Tag darauf stand die Eröffnung eines neuen Liftes auf dem Programm: Die Walde-Bahn, ein 6er-Sessellift mit Wetterhaube und Sitzheizung, war zum ersten Mal im Betrieb. Leider kam ich nicht in den Genuss einer Fahrt, da der Nebel derart dicht war, dass man nicht einmal Abhang von Piste unterscheiden konnte. Also ging es zurück ins warme Mountain Design Resort. Dort wartete eine „Magic Spirit Golden Oil Massage“, die durch reichhaltige Inhaltsstoffe wie Arnica, Jojoba, Traubenkernöl und 23-karätigem Blattgold zellerneuernd, straffend und revitalisierend wirken soll. Tatsächlich fühlte sich meine Haut nach den 50 Minuten geschmeidig an und wirkte strahlender als sonst – was aber natürlich auch an den Goldpartikelchen gelegen haben kann. Fazit: Ich fühlte mich wohl und entspannt.