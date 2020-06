Winterneuheiten dieser Skisaison

Immer mehr Relax-Vergnügen bieten Hotels abseits der Pisten. Kulinarische Spitzenleistungen liefern viele Köche in urigen Raststationen. Zur weltbesten Skihütte wurde heuer von www.skiresort.de zum fünften Mal die legendäre Kristallhütte am Öfelerjoch im Zillertal gekürt. Die österreichischen Wintersportorte Lech-Zürs am Arlberg und Serfaus-Fiss-Ladis in Tirol haben sich im Skigebiete-test.de von 250 Skigebieten weltweit den zweiten und dritten Platz gesichert.

Die selben Tester nahmen auch die Liftpreise der Skigebiete unter die Lupe. Bei dem Vergleich liegt Österreich mit einem Plus von nur 0,75 Euro (Tageskarte) im Mittelfeld. Spitzenreiter ist mit einer Teuerung von 1,19 Euro Deutschland.

Pauschalangebote machen Skifahren leistbar. Wer etwa zwischen 28. 11. und 19. 12. mindestens drei Nächte im tirolerischen Kühtai in einer Unterkunft mit dem "Ski free"-Zeichen bucht, bekommt den Skipass gratis. (www.kuehtai.info).