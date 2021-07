Willkommen in Chinas wildem Westen

Am östlichen Rand des riesigen Xinjiang-Beckens am Rand der Wüste Gobi liegt die Oasenstadt Dunhuang. Sie punktet mit mächtigen Dünen, die übersetzt "Singende Sandberge" heißen und mit dem " Mondsichel-See" mitten im endlosen Sandmeer.

Der Weg dorthin wird großteils mit der Bahn zurückgelegt, womit der von der Natur betörte Reisende recht unsanft im chinesischen Alltag landet. Auch im Abteil 1. Klasse (ein anderes wird Ausländern kaum zugemutet) wird gekocht, tagsüber geschlafen, gespielt und gespuckt. Strenge Waggonbegleiterinnen bringen heißes Wasser zum Aufbrühen von Teeblättern und Suppe. An den Haltestellen wird durch die Fenster lautstark Nahrungsnachschub angeboten. Laut ist es ohnehin dauernd, chinesische Volksmusik dröhnt aus jedem Abteil.

Ruhe findet man erst wieder bei den 1000 Höhlen der Magao-Grotten, einem der bedeutendsten buddhistischen Zentren in China, und in Dunhuang. Am schönsten ist es dort am Abend, wenn man zu Fuß oder auf einem Kamel die "Singenden Sandberge" erklimmt und die Sonne über den Dünen untergehen sieht.