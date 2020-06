Wildes Wien

Popp

Georg Popp

Wien

„Wir wollen zeigen, welche Vielfalt der Natur man in der Stadt antreffen kann, wenn man nur genau hinschaut“, so. Wobei das mit dem Beobachten schon Probleme bereiten kann. „Wir können uns nicht an ein und derselben Stelle wochenlang auf die Lauer legen, nur weil uns jemand den Tipp gibt, dass in der Nachbarschaft ein Wildtier vorbeischaut – zwar regelmäßig, aber nie zu einer bestimmten Uhrzeit“, berichtet der leidenschaftliche und schon langjährig tätige Landschaftsfotograf. Der Zufall spielt eine große Rolle, möchte man das wilde Leben in der Natur entdecken, jedoch keinesfalls inszenieren. Technische Hilfsmittel wie Lichtschranken sind dabei sehr willkommen. Denn wenn man sich mit Objektiv bewaffnet und nächtens in einer von Gärten umgebenen Villengegend umherstreift, zieht man eher das Interesse der Exekutive als jenes von Fuchs und Hase auf sich.kann über seltsame Begegnungen zu später Stunde so einiges berichten. Viel lieber aber will er ein ernsthaftes Interesse der Stadtbewohner an ihrer unmittelbaren Umgebung wecken. „Es geht um das Wissen, wohin man schaut“, führt der Fotograf aus. Das unterscheide eben den Spaziergänger, dem die klassischen Aussichtsplätze genügen, vom Flaneur, der sich auch in den zahlreichen Nischen der Stadt umsieht: Höhlen, Gärten und Aulandschaften, die geeignet sind, Wildtieren einen Lebensraum zu bieten. Und Lebensraum gibt es reichlich. So sehr, dass man die Bezeichnung „Großstadt“ ebenso gut durch „Großland“ ersetzen könnte. Oder wussten Sie, dass die Bundeshauptstadt zu 50 Prozent aus Grünflächen besteht? Schon die Lobau, die beinahe ein Drittel des Nationalparks Donau-Auen ausmacht, erinnert eher an einen Dschungel als an eine städtische Wiesenfläche. Und genau hier, so listet das Team des Projekts „Wiener Wildnis“ auf, sind 800 Pflanzen-, 30 Säugetier- und 100 Brutvogelarten beheimatet, sowie acht Reptilien-, dreizehn Amphibien- undimmerhin 60 Fischarten. Um diese ebenso ins Bild zu bekommen, gehen manche Kameras des „Wiener Wildnis“-Teams baden.