Wiener Institution und prominente Schüler

Maturaschule Dr. Roland in der Neubaugasse: 700 junge Menschen lernen hier für Matura oder Berufsreifeprüfung. Wollen es einigen alten Bekannten nachmachen. Am Gang hängen

Bilder von Bruno Kreisky, Freddy Quinn, Niki Lauda, Wolfgang Ambros.



Gegründet wurde die Schule 1933 von Dr. Erich Roland. Seine Leidenschaft für die Bergsteigerei und die diesbezügliche Sorge seiner Eltern, die ihn mit Taschengeld knapp hielten, brachten ihn dazu, Nachhilfe zu geben. Und so wurde er lieber Pädagoge - und nicht Botschafter.



Peter Roland, Jahrgang 1938, hat das Werk seines Vaters weiter geführt und die Dr. Roland Europa Akademie gegründet. Längst hat er sie an den Sohn übergeben. Der ist - nomen est

omen - auch Akademiker.