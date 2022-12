Ein Hauch von Vergangenheit

Die sogenannten Wiener Alpen – mit Rax, Schneeberg , Hohe Wand und Semmeringkogel als den bekanntesten Gipfeln – sind eine Erfindung aus der Not heraus. Vor dem zweiten Weltkrieg, die Raxalpe hieß damals noch Preineralpe, waren diese teils bis in die alpine Stufe hineinreichenden Gipfel in der breiten Öffentlichkeit noch relativ unterbelichtet. Die Sommerfrischler am Semmering und in Reichenau waren gutbürgerlich, die Zeit der Bergfexe sollte erst anbrechen. Im heute heillos überlaufenen Höllental zwischen Rax und Schneeberg kannten einander noch bis in die Sechzigerjahre des 20. Jahrhunderts alle Wanderer beim Vornamen, erzählt der Wiener Kletterer Adi Mokrejs . Erst die Armut der unmittelbaren Nachkriegsjahre rückte die Hausberge zurück in den Fokus der Öffentlichkeit, die Westalpen waren schier unerreichbar, der Semmering war nur 90 km von Wien entfernt.