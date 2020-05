Wien & die Städte der Zukunft

Die Zeiten, in denen es reichte, Wohnsiedlungen für möglichst viele Menschen zu bauen, sind vorbei. Wir erinnern uns an die 1970er-Jahre: Hübsche Reihenhäuschensiedlungen und Mega-Wohnkomplexe am Stadtrand, zum Einkaufen muss man mit dem Auto in einen Supermarkt an einer Kreuzung im Nirgendwo, die Kinder fährt man jeden Tag geduldig mit dem Auto in die Schule und zum Sportverein, und zum Arbeitsplatz ist man selbst auch gleich eine Stunde unterwegs. In den Städten von morgen soll dies endgültig ein Ding von vorgestern sein. Denn auch wenn wir dieses Bild aus Tausenden US-TV-Serien kennen, widerspricht es allem, was nach heutigem Verständnis Urbanität ausmacht.

Da der Anreiz, in einer Stadt zu wohnen, doch eigentlich darin besteht, alles, was man zum täglichen Leben braucht, was einem Spaß macht und einen entspannt, in unmittelbarer Nähe zu haben. „Wir versuchen heute, ein Konzept der ,kurzen Wege' in so vielen Aspekten wie möglich zu verwirklichen“, erklärt Rudolf Scheuvens.Apropos kurze Wege: Von der Seestadt wird man mit der U-Bahn in gut 20 Minuten im Zentrum Wiens sein. Und in nur 28 Minuten per Intercity in Bratislava. Das ergibt im Jahr 2030 einen Ballungsraum von etwa 3,7 Millionen Einwohnern.

„Die Agglomeration Wien-Bratislava ist jetzt schon Realität“, sagt Scheuvens. „Wichtig wird die verstärkte Kooperation über die Sprachbarrieren hinweg sein, in allen Aspekten: Arbeitsplätze, Kultur, Raumerschließung. Um sich in Europa zu positionieren.“Stadtteilplanung statt Wohnraumplanung ist heute gefragt, da wie dort – und das Konzept ist mehr als vielversprechend. Ich wiederum hab bis dahin vielleicht genug von Städten. Und lebe in einem fliegenden Häuschen. Oder einem, das schwimmen kann. Die Zukunft wird's zeigen.