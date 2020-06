Welterbe-Wanderung: Monsterjäger im Mariandlland

Gleich hinter dem Gasthof Kartause in Aggsbach-Dorf führt eine Fahrstraße tief hinein in den Mitterbachgraben, vulgo Gurhofgraben. Nach einer dreiviertel Stunde Fußmarsch erreicht man den ersten Naturschauplatz im hintersten Winkel der Wachau, eine Schmetterlingslichtung, auf der sich unter anderem der Große Fuchs mit ausgebreiteten Flügeln sonnt. Der Edelfalter ist in Niederösterreich stark gefährdet. Auf dieser Wiese merkt man davon aber nichts.

Wer das "Monster" der Libellenfauna, Cordulegaster heros, entdecken will, muss noch tiefer in den Graben vorstoßen. Die Große Quelljungfer erreicht knapp zehn Zentimeter Körperlänge. Dagegen ist die abgebildete, und in Melk vom Aussterben bedrohte Pokal-Azurjungfer ein zartes Geschöpf.

Es ist brütend heiß. Und natürlich sehr einsam. Am Fuß der Steilwand angelangt entfaltet sich inmitten grüner Wälder eine Mondlandschaft, abgestorbene Kiefern prägen das Bild. Nur wenige Spezialisten – und Schweighofers Schüler – wissen, dass diese Bergsteppe vor der Haustüre eine Schatztruhe darstellt, in der Raritäten wie der Pelzfarn und die Schönschrecke zu finden sind. Flächen wie diese werden in der Umgebung von Melk von der Forschungsgemeinschaft Lanius betreut. Naturbursch Wolfgang Schweighofer sitzt im wissenschaftlichen Beirat. "Die Wachau, die hat schon was."

Naturführer Wolfgang Schweighofer: Libellen im Bezirk Melk. 9. Band der Beiträge zur Bezirkskunde. 22 € (bei der BH Melk).