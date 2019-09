Weitwandern im Mühlviertel: Acht Tage als Böhmer-Mann

Hier zeigt sich der Böhmerwald von seiner schütteren Seite: Im Jahr 2006 hat der Sturm Kyrill, nach gründlicher Vorarbeit der Borkenkäfer, eine dystopisch anmutende Landschaft hinterlassen – vom einstigen Fichtenwald blieben nur Stummel zurück. Tausendfach. Baum-Umarmer und Förster könnten angesichts dieser Szenerie spontan eine Depression aufreißen, für alle anderen hat das Fichten-Mikado sein Gutes: freie Sicht!

Zumindest in der Theorie. Denn am besagten Höhepunkt-Tag zeigt sich uns der Konjunktiv als treuer Wegbegleiter: Es waschelt ohne Unterlass, die Wolken ziehen nicht ab, sondern wir durch sie hindurch. So stehen Frau und Herr Gipfelstürmer, mit unseren über die Rucksäcke gestülpten Ponchos wie Schildkröten auf zwei Beinen aussehende Fabelwesen, am Gipfel und sehen: nichts.

Was tun? Unseren verflixten 7. Tag zum persönlichen Weitwander-Weltschmerztag erklären? Die Wanderstöcke in John-McEnroe-Manier gegen das Gipfelkreuz dreschen, um zu ergründen, ob der Punkt am Ende an das Holz oder das Carbon geht?

Mitnichten. Wir entschleunigen unsere Enttäuschung, marschieren weiter und freuen uns darauf, was der nächste Tag wohl bringen wird. Weitwanderer wissen davon ein Lied zu singen: „Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist.“ Wer sich tage- oder wochenlang in die Natur eingliedert, der liefert sich damit auch der Willkür der freien Wildbahn aus. Positiver formuliert: all den Überraschungen und Wendungen, die da draußen warten.

In unserem Fall folgt die Wende-Pointe gleich am nächsten Tag: Die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel, auf dem Stinglfelsen (1.260 Meter) genießen wir eine Fernsicht, die uns trotz Wandererlungen den Atem raubt. In Momenten wie diesen reduziert sich die Last des Rucksacks auf Federgewicht – Glückshormone erleichtern vieles.