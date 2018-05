Warum sich eine Reise in den Iran lohnt

Später treffen wir in der Königsmoschee Studentinnen. Wieder werden wir kichernd und kudernd umringt. Woher wir kommen, warum wir hier sind? Wenn die Vokabeln fehlen, wird per Übersetzungsprogramm auf den Handys kommuniziert. Am Schluss müssen wir ganz, ganz fest versprechen, dass wir unseren Familien und Freunden zu Hause erzählen, wie gut es uns im Iran gefallen hat.

Nicht nur junge Menschen suchen den Kontakt mit den Touristen. Auch Ältere wollen ins Gespräch kommen. „Wir haben so ein schlechtes Image in der Welt, die Menschen mögen uns nicht. Doch wir sind nicht so, wie wir weltweit gesehen werden. Wir sind anständige Menschen und freuen uns über jeden Besucher“, beteuert ein Geschäftsmann, mit dem wir in der Halle des Karim Khan Hotels in Shiraz plaudern.