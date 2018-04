Von Waldluftbaden bis Johannesritt

Urlauber wollen beides: Ruhe und Erholung, aber auch die Möglichkeit aktiv zu sein. Und genau das bietet Oberösterreich seinen Gästen. Da wird beispielsweise die gute, alte Sommerfrische „reloaded“ und im Salzkammergut perfektioniert. Motto: Die Natur als ideale Kulisse für den Rückzug aus dem Alltag und als idealer Weg zur Entschleunigung.

Doch das Salzkammergut bietet mehr als Ruhe und Entspannung. Wer sich körperlich abarbeiten will, ist am neuen „Bergeseen Trail“ gut aufgehoben, einem 350 Kilometer langen Wanderweg. Dieser führt an 35 Seen vorbei. Wobei man nicht nur die bekannten Gewässer, wie Atter- oder Traunsee, sondern auch kleine Naturjuwele wie den Offensee kennen lernt. Die einzelnen Tagesetappen können in Gehzeiten von vier bis sieben Stunden bewältigt werden.

www.salzkammergut.at/trail.html