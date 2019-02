Von Cyrano bis Colette - wo in Frankreich Filme gedreht wurden

Auch der französischer Historienfilm Cyrano von Bergerac (Originaltitel: Cyrano de Bergerac),

aus dem Jahr 1990, wurde teils in Burgund gedreht. 1640: Cyrano de Bergerac ( Gerard Depardieu), der große Fechtmeister und freiheitsliebende Poet mit der spitzen Zunge und der gigantisch großen Nase,

verliebt sich in seine schöne Cousine Roxane und besteht manche Abenteuer, bis er in einem Klostergarten ( Drehort: Abtei Fontenay) stirbt. Die Zisterzienserabtei Fontenay gehört heute dem

UNESCO Weltkulturerbe an und kann besichtigt werden. In einem Tal bei Montbard demonstriert

die 1118 gegründete Anlage den Geist der Rückbesinnung auf die klösterlichen Ursprünge. Das

Kreuzganggeviert ist fast vollständig erhalten, ebenso wie die große Schmiede oder das

Mönchsgebäude mit Kreuzrippengewölbe.