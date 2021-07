Skifahren in Frankreich ist anders

Europas

Val Thorens

Lenny Kravitz

Wir befinden uns im berühmten "La Folie Douce" (wörtlich: "der süße Wahnsinn", www.lafoliedouce.com/en ), dem besten Après-Ski-Entertainment-Tempel. So meinen zumindest die Leute aus. Tagtäglich steppt hier ab 14.30 Uhr der Bär, mit österreichischen Hüttengaudi-Peinlichkeiten hat das aber rein gar nichts zu tun: Hier treten live DJs, Sänger, Tänzer, Musiker und Entertainer von Weltformat auf – bis hin zum Saxofonisten von. An Genres dominiert House, Techno, Rap und Jazz. Das Publikum gibt sich ganz dem süßen Sound-Wahnsinn hin.

Nicht nur Après-Ski ist in Frankreich anders – auch Skifahren und Savoir-vivre unterscheiden sich in der Grand Nation von Österreich. Wobei in Val Thorens ein einziges Prädikat alles ausdrückt: "grand".

Zum einen ist " Val Tho" (wie die Einheimischen sagen) die höchstgelegene Skistation der Alpen. Mit 2300 Meter Seehöhe liegt der Ort höher als so manche Bergstation in Österreich. Liftanlagen führen bis auf 3230 Meter. Das bedeutet Schneesicherheit. Mitte Dezember präsentierten sich uns Pisten wie Bergpanorama in tadellosem Weiß. Natürlich greifen Schneekanonen Frau Holle hilfreich unter die Arme, denn – so klagt unser Skilehrer Bernard Steffan – kommt auch hier der Schnee immer später und unergiebiger. Trotzdem hat die Skistation alljährlich von Ende November bis Mai offen.