Usedom & Rügen: Der frische Charme der Ostsee

Wenn Brigitte Will die Bremsen zieht, dann mit einem ohrenbetäubenden Geräusch. "Wer quietscht, bremst noch!", lacht sie und tut es ein zweites Mal. Mit ihren beiden Mecklenburger Kaltblütern, Vagabund und Vox, kutschiert die Usedomerin Gäste durch die Kaiserbäder Heringsdorf und Ahlbeck. Die ehemaligen Fischerdörfer entwickelten sich zur Kaiserzeit zu mondänen Badeorten mit prachtvollen Villen.

Die "Bäderarchitektur" mit ihren filigranen Fassaden, verspielten Erkern und weißen Holzbauten ist in den Kaiserbädern wunderbar erhalten. Behutsam begann man nach der Wende mit dem Renovieren und brachte die historischen Gebäude wieder vorbildlich auf Vordermann. So lässt sich noch heute nachvollziehen, warum die Orte bei den Kurgästen zur Wende des 19. Jahrhunderts so beliebt waren.

Die Strandpromenade, auf der früher die Reichen und Adeligen beim Schlendern um Aufmerksamkeit buhlten, ist heute Fahrrad- und Flaniermeile. Kleine Stände und Konzertinseln bieten Abwechslung und erfreuen Besucher auf dem Weg zum Strand.

Noch bis Ende September ist Usedom erstmals ab Wien nonstop erreichbar. Ruefa bietet einen Charterflug in den Badeort Heringsdorf und eine Auswahl an Hotels zu durchaus attraktiven Preisen. "Gut", meint Will: "Irgendwie muss die Chose ja angeschoben werden."

Auf der zweistündigen Fahrt weiß die Kutscherin beinahe zu jedem Haus eine Geschichte. Wer sie allerdings beim Erzählen ihrer Anekdoten unterbricht, wird mit strengem Blick bestraft. Aber schweigen lohnt sich, man lernt viel über die Stadt: Wo zum Beispiel unser Kaiser Franz Joseph und sein deutscher Kollege Wilhelm II. bei ihren Kuraufenthalten residierten.