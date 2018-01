Aus der Entfernung sieht sie wie ein zarter, achtjähriger Lausbub aus. Näher betrachtet zeigt sich allerdings eine ganz andere Persönlichkeit: Peggy "Piglet" Harris kam 1974 nach Aspen, damals war die winzige Blondine 17 Lenze jung. Seitdem ist sie als Outdoor-Guide tätig: Im Winter als Skilehrerin, im Sommer als Rafting-, Kajak-, Paddleboard- oder Bike-Instruktor. "Hi, welcome to your first downhill-class!" kreischt sie uns leicht überdreht im Bike-Center entgegen. Nun geht’s zur Sache: Das passende Downhill-Bike wird ausgewählt, dazu Vollvisierhelm (der so eng sitzen muss, dass man nur noch "o" nuscheln kann), Rückenprotektor, Schienbein-, Knie- und Ellbogenschützer. Wir sehen aus wie moderne Raubritter.

Foto: /Seth Beckton/Aspen Chamber Resort Association Piglet ("funny name – isn’t it?") führt uns zunächst in ihr ABC des Mountainbike-Downhill ein: A – Actionstand, B – Break, C – Corner (sprich: stehend fahren, Brems- sowie Kurventechnik). Kaum haben wir die ersten Hindernisse im Bike-Park erfolgreich absolviert, zieht es uns per Gondelbahn auf den Berg. Es folgt der erste Ritt talwärts über den schmalen, kurvenreichen Downhill-Parcours. Für alle eine Premiere. "You are the Cowboy! Lass das Bike machen und folge ihm!" rät Piglet. Vorsichtig tasten wir uns bergab – Piglet johlt begeistert: "Awesome!" Wir fühlen uns wie echte Wildwest-Helden.

Outdoor-Metropole der USA

Sporteinheiten wie diese sind typisch für den Sommer in Aspen-Snowmass im US-Bundesstaat Colorado. In Europa ist der Doppel-Ort vor allem als Ski-Paradies bekannt, tatsächlich dominiert der Sommertourismus. Die Gäste des ehemaligen Silberstädtchens sind betucht, viele Promis und Stars urlauben hier – u. a. Michael Douglas, Jack Nicholson, Catherine Zeta-Jones, Mariah Carey oder Kevin Costner. Die große Anzahl parkender Privat-Jets am winzigen Aspen-Airport zeugt davon. Aspen gilt als reichste Stadt der USA, die Immobilienpreise sind exorbitant.

Foto: /Claudia Jörg-Brosche Das schmucke 7000 Einwohner-Städtchen ist die Outdoor-Metropole der USA – alles was "crazy", "gorgeous" und "awesome" ist, wird angeboten: Vom Stand Up Paddling oder Rafting im Wildwasser, über Mountainbiken, Wandern, Klettern, Bungee-Jumping, Paragleiten, Ballonfahren bis hin zu Yoga am Aspen Mountain in 3417 Meter Seehöhe.

Foto: /Claudia Jörg-Brosche Europäer begeistert die gigantische Weite und unberührte Wildnis rund um Aspen. Das Wildleben gibt’s direkt vor der Haustüre – mitunter auch drinnen. "Ja, Bären sind überall", lacht Lea Tucker von der Aspen-Snowmass-Company. "Sie kommen in die Häuser herein und wissen genau, wo der Kühlschrank ist." Neulich spazierte ein Schwarzbär seelenruhig durch die Lobby des edlen 5*-Hotels St. Regis. Wir haben schon am ersten Abend Glück und sehen, keine 50 Meter von unserem Restaurant entfernt, einen zotteligen Meister Petz über die Wiese trotten. Willkommen in den Rocky Mountains! Lea beruhigt: "Nein, wirklich gefährlich sind die Schwarzbären nicht. Sie haben Respekt vor uns und suchen das Weite, wenn sie Menschen wittern!"

Puma und Elch hingegen fürchtet sie weit mehr.

Eine andere – völlig harmlose – Naturbesonderheit ist die namensgebende Espe. Der Baum ist nach dem großen Barriere-Riff der zweitgrößte Organismus der Welt. Die Wurzeln des Weiden-Gewächses mit dem weißen Stamm sind unterirdisch verbunden, 200 bis 300 Bäume bilden ein Lebewesen und betreiben Photosynthese in der Rinde.

Reich & Schön

Foto: /Chris Council and Emily Chaplin Zum Outdoor-Wahn passt der Körperkult, der in Aspen noch extremer gepflegt wird als in Kalifornien. Hier sieht man nur schöne, durchtrainierte, supersportliche, gertenschlanke Menschen. Entsprechend ist auch die Kulinarik, Schlagworte wie bio-dynamic oder vegan dominieren die Speisekarten. Wir verkosten herrliche Bison-Steaks, frisches Bio-Grünzeug und Superfood aller Art, lokale Fische oder "avalanche fresh chevre" (lawinenfrischer Ziegenkäse). Die Preise sind für die Spitzenqualität angemessen.

Foto: /Claudia Jörg-Brosche Das Schicki-Micki-Sommerfrische-Städtchen, das zahlreiche historische Gebäude aus seiner florierenden Silber-Zeit im späten 19. Jahrhundert herüberretten konnte, punktet auch mit einem hochkarätigen Kultur- und Veranstaltungsangebot. Schöngeistiges war die Basis des Sommertourismus: Der visionäre Walter Paepcke gründete 1949 "The Aspen Institute", das als "Think Tank" führende Philosophen und die intellektuell-kulturelle Weltelite vereinte. Auch Albert Schweitzer war hier, doch das Höhenklima (Aspen liegt auf 2400 m) machte ihm zu schaffen und er befand "Aspen is a little too close to heaven." Jüngstes Zeugnis kultureller Höhenflüge ist das todschicke Aspen Art Museum von niemand geringerem als Pritzker-Preisträger Shigeru Ban.

Foto: /Claudia Jörg-Brosche Vor versnobtem Gehabe muss man sich nicht fürchten. "Aspen ist ein Ort, wo auch seriöseste Manager ungeniert die Sau rauslassen", lacht Lea. Wildnis, Natur pur und unbegrenzte Outdoor-Erlebnisse in sehr entspannter Edel-Atmosphäre, gepaart mit dem Gefühl des Wilden Westens – das ist Aspen. Wer das Cowboy-Feeling noch intensivieren möchte, dem sei der Besuch eines Rodeos empfohlen: Hier erlebt man die wahre Seele der USA.