Sommer nach Maß

8200 Hotels, 90 Länder und unzählige Urlaubsmöglichkeiten vom Badeurlaub bis zur Safari: Wer in die Katalogwelt des größten Reiseveranstalters TUI eintaucht, muss sich durch einen Dschungel unzähliger Ferienresorts und Angebote kämpfen.

Deshalb hat der Reisekonzern sein Portfolio komplett neu geordnet und in sieben Reisewelten unterteilt, die sich durch alle Kataloge ziehen und mit Icons darauf hinweisen, welche Angebote für welchen Urlaubstyp geeignet sind.

Diese neuen Reisewelten sind:

1. Classic: Die klassische Pauschalreise für Urlauber, die Komfort, deutschsprachige Betreuung, zentrale Lage und medizinische Versorgung schätzen.

2. Beach: Hinter dieser Reisewelt finden sich Hotels in erster Strandlage, Sonnenschirme sind inkludiert.

3. Nature: fasst Unterkünfte mit landestypischem Flair in ruhiger, naturnaher Lage zusammen. Bei Nature-Rundreisen steht Begegnung mit Land und Leuten im Vordergrund.

4. Scene: Hotels für Party-People und Social-Web-Fans. Bars, Shops und Lokale befinden sich in der Nähe, es gibt Langschläferfrühstück und WLAN inklusive.

5. Lifestyle: Darunter fallen Designhotels mit Spa und WLAN bzw. Rundreisen privat oder in kleinen Gruppen.

6. Premium: Die Schiene für Anspruchsvolle – mit Top-Hotels im 4- und 5-Sterne-Bereich und inkludiertem Privattransfer.

7. Vital: Das ist die Reisewelt für Wellnessfans – Hotels mit Spa und Wellnesscenter ohne Extra-Gebühr und besonderem Augenmerk auf gesunde Restaurantkost.

Hintergrund der neuen Sparten-Einteilung ist eine streng unter Verschluss gehaltene GfK-Studie über das Urlaubsverhalten der Deutschen, die der TUI-Mutterkonzern in Hannover in Auftrag gegeben hat. Margit Ebner, Produktchefin von TUI Österreich: „Dabei haben sich sieben Haupt-Urlaubstypen heraus kristallisiert, die sich in unseren Reisewelten wieder finden sollen.“

Abgesehen von dieser Frischzellen-Kur der Pauschalreise hat sich der Konzern hauptsächlich auf den Ausbau seiner Hotelmarken konzentriert: So gibt’s etwa ab Sommer zwei neue Puravida-Lifestyle-Ressorts in der Türkei und auf Teneriffa, ein neues „ Sensimar“ nur für Erwachsene in Andalusien und ein erstes „ Viverde“-Hotel für Naturfans in Deutschland – auf der Mecklenburgischen Seenplatte.