Im Bett mit Drew Barrymore in Südafrika

Wenn Sie die amüsante Familienkomödie " Urlaubsreif" mit den US-Stars Adam Sandler und Drew Barrymore und deren fünf (nicht gemeinsamen) Sprösslingen im Kino sehen, werden Sie wahrscheinlich genauso staunen wie ich: Da tauchen plötzlich Bilder von einem palastartigen Traumhotel in Südafrika auf, mit prachtvoll-tropischem Garten, Riesenpool, Badesee, super Familienzimmern, protzigem Speisesaal und allem weiterem Pipapo. Und nur wer genau aufpasst, der hört den muskulösen Entertainer im Film mal kurz "Welcome to Sun City" sagen. Jetzt ist für mich alles klar: Drehort der spaßigen Urlaubsszenen waren das Luxushotel The Palace of the Lost City, das angrenzende Wildreservat und der Krüger Nationalpark. Der Vergnügungskomplex Sun City liegt 150 km nordwestlich von Johannesburg und wurde als Teil der Sun-International-Hotelgruppe vom südafrikanischen Unternehmer Sol Kerzner entworfen, mittlerweile besser bekannt als Besitzer des Atlantis-Resorts auf Paradise Island, Bahamas und des Hotel Atlantis in Dubai.

Info: www.sun-city-south-africa.com Buchung: Im Tui-Reisebüro.