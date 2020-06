Urlaub im Scheidungshotel

Alles ist vorbereitet und bis ins Detail geplant: Am Samstag gemeinsame Anreise, einchecken im Hotel in Amsterdam, Zimmer beziehen, kurz frisch machen, anschließend Termine mit dem Anwalt, der in den Niederlanden praktischerweise auch gleich ausgebildeter Mediator ist, mit dem Notar, bei Bedarf auch mit einer Psychologin, mit einem Immobilienmakler und einem Bankmenschen.

Am Sonntag optional gemeinsam frühstücken, in der Zwischenzeit wird die Scheidungsurkunde vorbereitet. Zwei Unterschriften darunter. Und baba! (Sag zum Abschied leise Servus.)

Scheidung leicht gemacht. Das bietet seit dem Valentinstag 2011 der niederländische Geschäftsmann Jim W. A. Halfens für seine Landsleute an.

"Ich habe das Übel aus nächster Nähe, bei einigen Freunden, beobachtet", erklärt Halfens im Gespräch mit dem KURIER. "In einem Moment sind sich beide einig. Doch dann dauert es noch eine halbe Ewigkeit, bis die Scheidung endgültig vollzogen werden kann. Der Anwalt ist auf Urlaub, alles zieht sich unnötig in die Länge. Und schon mischen sich eine ganze Reihe von Einflüsterern ein. Und dann beginnen die Zweifel."